ABD’de 6.6 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

ABD’de işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı geçen üç haftada 15 milyonu geçerek ülkede hayatı durma noktasına getiren corona virüs salgınının etkilerini gözler önüne serdi.

İşsizlik maaş başvuruları salgını kontrol altına almak için başlatılan kısıtlamaların etkisiyle geçen hafta itibarıyla art arda ikinci defa 6 milyonu aştı.

BİR ÖNCEKİ HAFTA BAŞVURUSU REVİZE EDİLDİ

ABD Çalışma Bakanlığı 4 Nisan ile biten haftada yaklaşık 6.6 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğunu söyledi. Bir önceki hafta için açıklanan başvuru sayısı yukarı revize edilerek 6.87 milyon olarak açıklandı.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 5.25 milyondu, ancak tahminler 9.3 milyona kadar yükseliyordu. Veriler ABD’de yalnızca Nisan ayında 20 milyona yakın kişinin işini kaybedeceği tahminini güçlendirir nitelikte.

Geçen hafta Cuma günü açıklanan aylık tarım dışı istihdam verisi Mart ayında 701,000 kişinin işten çıkarıldığını gösteriyordu. Sadece bu rakam bile 2008-2009 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kaydedilen en yüksek istihdam kaybı olmuş ve 2010’dan bu yana istihdamda görülen kesintisiz artışın sonunu getirmişti. (REUTERS)