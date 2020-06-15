ABD’de bağımsız restoranların yüzde 85’i iflasın eşiğinde

ABD, corona virüs salgınının ne sert vurduğu ülke oldu. Buna rağmen ülke ekonomisi, birçok kesim karşı çıksa da yeniden açıldı. Ayrıca bu süreçte salgının getirdiği krizin etkilerini azaltmak için 3 trilyon dolarlık yardım paketi hazırlandı. Ancak yine de birçok sektör dibe vurdu.

İLGİLİ HABER Restoranlardan sosyal mesafe önlemi: Dışarı masa sandalye atmak

BÜYÜK MARKALARIN KAYNAKLARINA SAHİP DEĞİLLER

Business Insider'da yer alan habere göre, danışmanlık şirketi Compass Lexecon'un hazırladığı rapor, ABD'de bağımsız restoranların yüzde 85'inin yıl sonuna kadar iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Ülkede sektörün yüzde 70'ini bağımsız restoranlar oluşturuyor. Bu işletmeler, büyük markalar gibi kriz anında hayatta kalmalarını sağlayacak kurumsal kaynaklara sahip değiller.

Kentucky'deki Atomic Ramen'in sahibi Dan Wu, “Korktuğum şey, küçük lokantaların, kadınlar, göçmenler ya da siyahiler tarafından işletilen yerlerin hayatta kalamaması. Bizlerin, zincir restoranlar gibi sağlam bir altyapımız yok” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Salgına özel konsept: Koza restoran

‘SALGIN ÖNCESİNE DÖNMEK YILLAR ALACAK'

New York'taki Dirt Candy isimli vejetaryen restoranını işleten Amanda Cohen, “Başlangıçta iki haftalık bir sorun gibi görünüyordu ama şimdi iki yıllık bir probleme dönüştü. Salgın öncesi bulunduğumuz konuma dönmek yıllar alacak. Hâlâ faturalarımı ve tedarikçilerin paralarını ödemek zorundayım. Ancak işimi sürdürecek kadar müşterim olacağını zannetmiyorum” dedi.

120 MİLYAR DOLARLIK TASARI KONGREDE

Bağımsız Restoranlar Koalisyonu'ndan Nina Campton ise, “Maaş koruma programına ve hükümetin verdiği hibe kredilere sahibiz. Ancak bunlar bile çoğu restoranın aralık ayına kadar ayakta durmasına yetmeyecek. Daha fazla paraya ihtiyacım olduğunda kime gideceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Restoran Koalisyonu son çare olarak kongreye, maaş koruma programına ek olarak restoranlara özel bir finansman sağlanması için baskı yapıyor. Earl Blumenauer tarafından sunulan tasarı kabul edilirse, bağımsız restoranlara 120 milyar dolarlık yeni bir hibe desteği sağlanacak.