Altın fiyatları bugün ne kadar? Cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları! (4.08.2020)

Altın fiyatlarındaki yükselişin önü alınamıyor. Altının Ons fiyatında yaşanan yükselişe, pandemi, döviz ve küresel gelişmelere bağlı olarak yılın ilk ayından itibaren tırmanışını sürdüren altın fiyatlarında bir süre daha hareketliliğin yaşanacağı öngörülüyor. Ülkemizde en fazla tercih edilen gram altın güne 442 TL seviyelerinde başlamıştı. Akşam saatlerinde ise bu rakam 445 TL seviyelerine çıktı. Çeyrek altın ise 744 lira civarında seyrediyor. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Gram altın: 445 Lira

Çeyrek altın: 744 Lira

Yarım altın: 1.483 Lira

Cumhuriyet altını: 2.959 Lira

‘FAİZLER HALKI ALTINA YÖNLENDİRDİ’

Retuers’a konuşan bir bankacı TL'nin getirisinin yatırımcıyı enflasyondan korumaya yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “TCMB'nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının dövize altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğunu görüyoruz. Lokal ve dış döviz talebine etki eden tüm unsurları bir araya getirdiğimizde TCMB'nin döviz piyasasında bugüne kadar yaptığını devam ettirmek adına daha çok rezerve ihtiyacı olabileceği ve bunun var olmadığı endişesi önümüzdeki dönem açısından ciddi bir risk unsuru” dedi.