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Altın fiyatları ne kadar oldu? Altında hızlı düşüş…

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte hızlandı. Dün 458 lira dolaylarından açılış yapan altın fiyatları, faiz kararıyla birlikte hızla düşerek 453 liraya kadar indi. Günün çeyrek ve gram altın fiyatları şu şekilde...

11:10 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar oldu? Altında hızlı düşüş…

Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan hızlı yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları şu şekilde…

ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL

Gram altın: 453 lira

Çeyrek altın: 750,40 lira

Yarım altın: 1.499 lira

Cumhuriyet altını: 2.986 lira

Çeyrek altın kaç para oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları gerilemeye devam ediyor

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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