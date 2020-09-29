Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Kapalıçarşı gram altın fiyatı kaç para?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle piyasalardaki dalgalanmadan en fazla etkilenen emtiaların başında gelen altın, son günlerde yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz ay içerisinde tarihi zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen altın fiyatlarındaki son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI 29 EYLÜL

GRAM ALTIN

Alış: 472,16 Lira

Satış: 472,25 Lira

ÇEYREK ALTIN

Alış: 767.90 Lira

Satış: 776.90 Lira

YARIM ALTIN

Alış: 1.531.10 Lira

Satış: 1.551.90 Lira

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.062.20 Lira

Satış: 3.092.00 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.