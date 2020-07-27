Altın fiyatlarında rekor kırıldı

Uluslararası piyasalarda ve Türkiye’de altın fiyatları bugün rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı 2011 yılında görülen 1.921 dolarlık tarihi zirveyi aştı ve 1.944 doları gördü.

Altının ons fiyatı spot piyasada 1 Ocak 2020'de 1.517 dolar, 19 Mart 2020'de 1.471 dolardı.

Türkiye’de de gram altın fiyatları 426 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl başında gram altın 290 TL idi. 7 aylık süredeki artış yüzde 47 oldu.

Altının yükselişinde merkez bankalarının pandemiye karşı uyguladıkları agresif parasal genişleme politikaları da rol oynadı.

DOLAR ZAYIFLARKEN ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Dolardaki sert düşüş, ve küresel ekonomiye ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını güçlendirmesi altının hızla değer kazanmasında etkili oluyor.

ABD’de negatif faizler ve Fed’in bu haftaki toplantısında para politikasındaki genişlemeci duruşunu koruyacağı beklentileri ile dolar göstergesinin bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları bu yıl 2009 yılında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Bu fonlardaki toplam varlıklar 3,300 onu aşarak rekor kırdı.

Vadeli altın kontratları da rekor zirveye ulaştı ve Singapur saati ile 10:25’te ons başına 1,946.90 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Aralık vadeli altın kontratları, nihai verinin Cuma günkü işlem seansının Asya’da devam etmesinden dolayı açıklanmamasına karşın, açılmış pozisyon sayısı itibarıyla Ağustos vadeli kontratı geçti. Aralık vadeli kontrat Perşembe günü 1,927.10 dolar ile en aktif kontratın 2011’de 1,923.70 dolar ile ulaştığı rekor zirveyi aştı.

TEŞVİK PAKETLERİ DE ALTINI DESTEKLİYOR

MineLife Pty kıdemli kaynak analisti Gavin Wendt, “Güçlü kazançlar kaçınılmazdı zira Fed’in finans sistemine büyük miktarlı para pompalaması ve zayıf dolar ve negatif reel faizlerin de ek katkı sağlaması ile birlikte altın fiyatlarının rekor seviyelere çıktı. küresel finans krizi sonrası döneme benzer bir ortama girdik” dedi.

Yatırımcılar, pandeminin küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi ile birlikte güvenli liman niteliğinden dolayı altına yöneldi. Ancak metali destekleyen faktörlerin listesi uzun; jeopolitik gerilim artıyor, reel faizler sert düştü, dolar zayıflıyor ve tüm dünyada hükümetler ve merkez bankaları ekonomilerini desteklemek için daha önce görülmemiş büyüklükte teşvik paketleri açıklıyor.