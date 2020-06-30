Ambalajda corona patlaması

Corona virüsü, birçok sektörü sarsarken, büyüttüğü sektörler de oldu. Ambalaj sanayinde, talep patlaması yaşanıyor. Paketli gıda, tek kullanımlık ürünler gibi alanlarda artan talep ve ihtiyaçlardan dolayı, gıda ambalajı ve etiket sektörü ivme kazandı.

24 ülkede 10 bin çalışanı ile faaliyet gösteren ve Manisa Organize Sanayi Bölgesinde fabrikaları bulunan matbaa ve mürekkep sanayi firması Toyo Ink Group Türkiye CEO’su Yakup Benli, ”Ambalaj sanayinde yaşanan talep artışları pazarı olumlu yönde etkiledi, kapasite artışlarını destekledi. Biz yaygın bir coğrafya ile çalışıyoruz. Salgının Eylül ayında hafifleyip, Afrika’da ise devam edeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Benli, salgının küresel bir küçülmeye sebep olacağını belirterek ”İçinde bulunduğumuz durum doğrultusunda temel ihtiyaçlarımız ile paralel olarak esnek ambalaj sanayinde yaşanan talep artışları pazarı olumlu yönde etkiledi. Paketli gıda, tek kullanımlık ürünler gibi alanlarda artan talep ve ihtiyaçlardan dolayı gıda ambalajı ve etiket sanayi, artan ivme kazandı. Genel olarak da Mart ayındaki panik havası biraz daha yavaşladı. İlaç, gıda, temizlik malzemeleri haricinde üretim yapan sektör temsilcileri süreçten olumsuz etkilendi” açıklaması da yaptı.