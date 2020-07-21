Arap ülkeleri dolar arayışında!

S&P tarafından hazırlanan bir rapora göre corona virüsü salgınından dolayı düşen petrol fiyatları Körfez ülkelerinin ekonomileri üzerinde yarattıkları hasar derinleşiyor.

Arap ülkelerinin bütçe açıklarını kapatmak için 490 milyar dolar borç alması bekleniyor.

‘2023 YILINA KADAR SIKINTI SÜRER’

Trevor Cullinan tarafından kaleme alınan rapora göre düşük petrol fiyatlarının Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt Bahreyn ve Umman gibi ülkelerin üzerindeki etkisi 2023 yılına kadar devam edecek.

Petrol fiyatlarındaki istikrarsızlıkla birlikte Arap ekonomileri 2014 yılından bu yana ekonomilerini çeşitlendirmeye ve hizmet sektörüne daha fazla ağırlık vermeye hazırlanıyorlar.

Bahreyn ve Katar bu yıl tahvil ihraçlarını hızlandırırken Umman'ın da yüklü bir borç arayışında olduğu biliniyor.

Umman'ın elindeki finansal enstrümanları satarak da borçlarını azaltma yoluna gidebileceği belirtiliyor.

30 DOLARDAN 55 DOLARA

S&P'nin yaptığı hesaba göre Brent petrolün varil fiyatını 2020 yılını 30 dolardan, 2021 yılını 50 dolardan 2022 yılını ise 55 dolardan kapatması bekleniyor.

2019 yılında Körfez ülkelerinin bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 5 iken bu yıl rakamın 2020'de yüzde 18'e çıkması bekleniyor.

Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Umman'ın nakit arayışının olduğu belirtilirken Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ellerindeki kaynakları satacağı belirtiliyor.