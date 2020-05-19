Aşı haberleriyle hisse değeri dörde katlandı

Corona virüsü salgını dünya genelin birçok şirketi iflas noktasına getirirken, bazı şirketler bu süreçten kârlı çıktı. Bu şirketlerden biri de merkezi ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Moderna isimli biyoteknoloji şirketi.

İnsanlar üzerinde yapılan ilk denemelerin sonuçlarının pozitif olduğunu duyuran Moderna’nın hisse değeri dün yüzde 20 oranında arttı. Şirketin hisselerinde son üç aydaki artış yüzde 323 oldu.

Bloomberg’ün haberine göre, şirket, hisse satışı yoluyla 1,3 milyar dolar ek gelir yaratıp corona virüsü aşısının üretimine finansman sağlamayı planlıyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley sürece liderlik edecek.

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İKİNCİ FAZA GEÇECEK

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, geçen hafta içerisinde şirketin ikinci faz çalışmalara geçmesine izin vermişti. İkinci fazda, daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağı ve daha fazla insan denek kullanılacağı açıklanmıştı. Moderna, temmuz ayında üçüncü faza geçmek istediğini duyurdu.

Moderna CEO’su Stephane Bancel, dün aşı testlerinin sonuçlarına dair yaptığı açıklamada “Daha iyisi olamazdı” demişti.