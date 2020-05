Avrupa ile ticaret hacmini artırmak için hamle

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Gürkan Yıldırım, ithalat ve ihracat yapacak girişimcilere yol haritası olacak nitelikte bir veri tabanı hazırlıkları içinde olduklarını belirtti.

Gürkan Yıldırım, Avrupa'da çok güçlü bir kuruluş olan ancak ülkemizde yeteri kadar bilinmeyen YES For Europe'u iş dünyasına daha iyi tanıtmak amacıyla, YES'in web sitesini yeniledi. Bu çalışma, YES üyeleri ile hangi alanlarda ne tür işbirlikleri yapılacağına dair bilgileri içeriyor. Özel veri tabanlı hazırlanan bu dijital platform, tüm üyelere amaca yönelik bilgi akışı sağlayacak.

AB'ye inanan Avrupa Genç Girişimcileri'nin çatı konfederasyonu “YES For Europe”, 200 milyar Euro'luk ticari hacme sahip önemli bir konfederasyon. 1988 yılında Brüksel'de kurulan ve ilk kez Türkiye'nin başkanlık ettiği konfederasyonun, bugün Türkiye ve Avrupa'da beş yüz binin üzerinde üyesi var.

AVRUPA İLE İŞ YAPMA KOŞULLARI KOLAYLAŞACAK

Pandemi döneminde başlatılan web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yenilenme sürecinin haziran ayında tamamlanacağını belirten Yıldırım, bu çalışmayla aktif olmayan üye ülkeleri sürece dahil etmeyi amaçlıyor. Yes For E-export&import uygulamasının alt yapısını güçlendirmeye yönelik bu çaba ülkeler arası ticaret hacmini de artıracak nitelikte.

Yıldırım “Türkiye ile Avrupa arasındaki iş hacmini nasıl arttırabiliriz. Türkiye'deki pazarları Avrupa'daki üyelerle, Avrupa'daki pazarları Türkiye'deki üyelerle en kolay nasıl ilişkilendiririz kaygısıyla hazırlanan veri tabanı çalışması; ithalat ve ihracat yapacak olan kişilere sağlıklı bilgi akışını sağlayacak” dedi.

Siteye girildiğinde üye ülkelerdeki STK'ların kim olduğuna, kaç üyesi olduğuna, üyelerin hangi sektörlerde varlık gösterdiğine, ithalat ve ihracat paylarına, şirketlerin vizyon ve misyonlarına, cirolarına, şirket bünyesinde kiminle iletişime geçileceğine dair detaylı bilgiye ulaşılabilecek. Web sitesinin taslağını oluşturan ve değerli bilgiler içeren platformda, üyelerin son yıllarda kaç defa bir araya geldiklerinden toplantı içeriklerine kadar her türlü bilgi mevcut olacak.

Yıldırım ‘'Ticaret hacminin artması ancak sağlam bir alt yapı ve veri tabanı geliştirilmesiyle mümkün. Bu çerçevede konfederasyon üyesi olan 23 STK'nın sektörel dağılımı, ciro ve istihdam niteliği detaylandırılacak. Çalışma sonucunda ülkeler arasındaki arz ve talebi analiz ederek ne tür fırsatlar elde edileceğine yoğunlaşacak'' dedi. Ülkelerin lider STK'lar ile temsil edildiğini sözlerine ekleyen YES For Europe (Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu) Başkanı ve TÜGİAD Başkan Yardımcısı Gürkan Yıldırım, başlattığı bu çalışma sayesinde Avrupa'nın mikro ve makro ekonomisinin de daha net görülebileceğini ifade etti.