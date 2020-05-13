Ayvalık’ta kapıda ödeme dönemi başladı

Ayvalık Belediyesi dijital hizmetlerine yenisini ekleyerek, vergi ödemelerinde kapıdan tahsilat dönemi başlattı.

Özellikle sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş üstü vatandaşların, evlerine gidilerek tahsilat yapılmasını amaçlayan uygulama Ayvalıklılar tarafından büyük bir ilgi gördü.

65 yaş üstü vatandaşlar 444 10 66 numaralı telefondan evden tahsilat hizmetini talep edebilecek. Öte yandan emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerinin ödenmesi için tanınan süre 1 Haziran Pazartesi günü

sona eriyor.

Corona virüsü yasakları nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü Ayvalıklıların; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödeyebilmeleri için talep edilmesi durumunda adrese gidilerek, nakit ya da kredi kartı ile tahsilat yapılacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,” Uygulamaya yeni başladık ve büyük bir ilgi gördü. Özellikle kent merkezine uzak bölgelerde araç durduğu anda, elimize ulaşmış adreslerin dışında da bir talep oluşuyor ve o bölgede kapı kapı tahsilat işlemini yapıyoruz. Halkımız memnun, bizler de dışarıya çıkılmasına bir nebze olsun engel olduğumuz ve hizmet sunabildiğimiz için kendimizi iyi hissediyoruz. Mobil araç vatandaşların kapısına kadar gidecek. Belediyeye yapılacak her türlü vergi ödemesi ister kart ister nakit olarak tahsil edilecek” dedi.

Ayvalık Belediyesi olarak “Vefa Grubu” ile hareket ettiklerini hatırlatan Başkan Ergin, belediye veznelerinde de sosyal mesafeyi korumak için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Mobil araç ile tahsilat hizmetini pandemi dönemi bittikten sonra da kullanmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Ergin, “Çünkü halkımız kapısından ödeme yapmaktan gayet memnun.

Belediyemizin internet sayfasından E-tahsilat işlemimiz de var; ama alışılagelmiş yöntemler insanlarımıza daha kolay geliyor. Halkımıza ne kolay geliyor; ne talep ediyorsa ona uygun hizmeti sunmak da bizim görevimizdir” diye konuştu.