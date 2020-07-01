‘Başka piyasalarda fırsat bulan yabancı 4 milyar dolar sattı’

Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Keler, son 5 aylık süreçte hisse senedi piyasasına 313 bin yeni yerli yatırımcının katılımıyla aktif bireysel yatırımcı sayısının borsa tarihinin en yükseği olan 790 bine ulaştığını kaydetti.

ALTYAPI OLUŞTURULMASI ŞART



Yabancı yatırımcıların pay piyasasındaki ağırlığının son dönemde yüzde 65'lerden yüzde 52'ye kadar gerilediğine işaret eden Keler, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'dan 4 milyar dolar civarında yabancı satışı söz konusu olduğunu hatırlatarak, yabancı yatırımcıların başka piyasalarda fırsat bulduğunu kaydetti. Keler, yabancı yatırımcıyı çekebilecek altyapı oluşturulabilirse, değerlemelerin ucuz olduğu bir ortamda yabancı yatırımcının tekrar geleceğini söyledi.

AÇIĞA SATIŞ YATIRIMCI KARARINDA ETKİLİ

Hisse senetleri piyasasındaki açığa satış yasağının da yatırımcı algısı ve yatırım kararında etkili olduğunu belirten Keler, “Biz açığa satışa imkan verilen piyasalarda piyasa dinamiğinin daha iyi işleyebileceğini, ödünç piyasasının çalışabileceğini ve etkin fiyatlama mekanizmasının daha iyi işleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

‘ALT ENDEKSE' DÜŞÜRÜLÜRSE 3.5 MİLYAR DOLAR ÇIKABİLİR

TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, MSCI'nın Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği yönündeki uyarısını değerlendirdi. MSCI'nın bu yönde alacağı bir kararın, pasif fonlar kanalıyla Türkiye'den 3.5 milyar dolarlık çıkışa neden olabileceğini söyleyen Keler, şöyle konuştu:

*MSCI açıklaması önemli. Pasif fonların şu anda yaklaşık olarak 3.5 milyar dolarlık bir yatırımı söz konusu. Bu, yatırımın çıkmasını sağlayabilir. Hemen olacak bir açıklama değil.

*Gelişmekte olan piyasalar endeksinde olmak önemli. Çünkü bunun sonucunda yabancı yatırımcı çekebiliyorsunuz, büyük halka arzlar yapabiliyorsunuz.