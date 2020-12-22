Beyaz eşya satışları arttı

TÜRKBESD tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında iç satışlar buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana üründe yüzde 16 artışla 521,381 adet oldu. İhracat ise yüzde 14 artışla 1.9 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise ihracat yüzde 6 düşüşle 16.38 milyon adet, iç satışlar yüzde 12 artışla 6.05 milyon adet oldu.

İlk dalganın yaşandığı mart-mayıs döneminde çok sert şekilde etkilenen ihracatın, yaz aylarından itibaren hızla toparlandığını belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, aşı konusunda sağlanan ilerleme ile birlikte 2021 yılın ikinci yarısından itibaren daha istikrarlı bir tablo ile karşılaşmayı umduklarını söyledi.

“GİRDİ TEMİNİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR MALİYETLERİ ARTIRMAKTA”

Son dönemde sektörün yassı çelik tedariğinde yaşanmakta olan sorunların ise beyaz eşya üretimi ve ihracatını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığını belirten Dinçer şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özellikle ihracatın çok daha önemli olduğu bir dönemde, girdi temininde yaşanan bu zorluklar maliyetleri artırmakta ve üretimi riske sokmakta. Yurt içi girdi tedariğinde yaşanan son derece sıkıntılı bu süreç dikkate alındığında, sektörün önümüzdeki dönemde ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerindeki mevcut gümrük vergileri ile ilave gümrük vergilerinin kaldırılması gerekliliğine dikkat çekmek isteriz.” (REUTERS)