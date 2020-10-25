Bitcoin 13 bin doların üzerinde

Kripto para piyasaları analisti Charles Edward’ın hesaplamaları, bir Bitcoin’in hazırlama maliyetinin Haziran ayında 11,000 doları bulduğunu gösteriyor. Analistlere göre, üretim maliyetinin hızlı artması nedeniyle Bitcoin madencileri, ürettikmeri birimleri satmaktan kaçınıyorlar; bu nedenle de artan talep ile fiyatlar yükseliyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.49 artışla 13,295 dolara yükseldi ve toplam piyasa hacmi 246.32 milyar dolar ile 250 milyar dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin’in bir haftalık yükselişi de yüzde 17’yi buldu.

24 SAATLİK İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarında, haftanın son iş gününde 107.54 milyar doları bulan 24 saatlik işlem hacmi, hafta sonundaki zayıf işlemler nedeniyle 77.55 milyar dolara çekildi.

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 34 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Zayıf işlemlere karşın, piyasadaki genel yükselişin etkisiyle, toplam piyasa hacmi 402.51 milyar dolar ile uzun süredir ilk kez 400 milyar doları aştı.

YÜZDE 61.2’SİNİ BITCOIN OLUŞTURUYOR

Toplam 7,500 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,612 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.2’sini Bitcoin oluşturuyordu.

Önde gelen kripto para borsalarında tutulan Bitcoin miktarının 20 Ekim tarihi itibarıyla iki yıldan bu yana ilk kez 2.5 milyon adetin altına düşmesi, Bitcoin sahiplerinin “borsalardan uzaklaştığı” yorumlarına neden oluyor.

CoinTelegraph’da yer alan bir analizde, Glassnode verilerinin Bitcoin miktarının çok azaldığını gösterdiği belirtilerek, “yatırımcılar, Bitcoin’e güvendikleri için paralarını soğuk cüzdanlarına taşıyor ve uzun vadeli yatırım hedefliyor” denildi. (DHA)

