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Bloomberg: Türkiye geçen ay FED’e başvurdu

Bloomberg, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar ihtiyacını karşılamak için takas hattına (swap line) dahil olmak üzere ABD Merkez Bankası'na başvurduğunu ancak olumsuz yanıt aldığını yazdı.

Sozcu.com.tr
10:14 -
Haberler Ekonomi
Bloomberg: Türkiye geçen ay FED’e başvurdu

Corona virüsü salgını sonrasında ABD Merkez Bankası (Fed), artan küresel dolar talebini karşılamak üzere 14 ülke ile takas hattı (swap line) kurarken, Türkiye’nin de hatta dahil olmak için resmi başvuru yaptığı öne sürüldü.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da takas hattına dahil edilmesi resmi olarak Ankara tarafından talep edildi ancak Washington’dan olumsuz yanıt alındı.

TCMB’nin brüt rezervlerinin yıl başından bu yana 11 milyar dolar azaldığına dikkat çeken Bloomberg, Türkiye’nin döviz ihtiyacı duyduğuna dikkat çekti.

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Son güncelleme: 10:18 09.04.2020
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