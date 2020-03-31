BOTAŞ coronaya karşı yardım kampanyası için personel maaşından kesinti yapacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) çalışanlarına gönderdiği yazıda ‘Milli Dayanışma Kampanyası'na gönderilmek üzere işçilerin maaşlarından kesinti yapılacağı belirtildi.

Çalışanlara gönderilen SMS ve e-postaya göre kapsam dışı personelin maaşından 400 TL, kapsam içi personelin maaşından ise 200 TL kesinti yapılacak. Bu miktarlardan daha az veya daha fazla bağış yapmak isteyen personel durumu yönetime bildirecek.

Üst düzey BOTAŞ yetkilileri çalışanlara bağış için gönderilen yazı hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Üst düzey BOTAŞ yetkililerinden sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada kurum kültürlerinde bağış yapmanın olduğu vurgulanırken, “Daha önce de depremzedelere, şehit ailelerine yönelik bağış kampanyaları yaptık. Kimseyi bağışa katılması için zorlamıyoruz. Daha önce de bağışlara katılmayanlara herhangi bir şey olmadı. Maaşlardan zorunlu kesinti yapılmayacak” ifadesi kullanıldı. Çalışanlara gönderilen yazıda neden ‘kesinti' yapılacağı ifadesi kullanıldığı sorulduğunda ise, “mailde öyle olmuş” yanıtı verildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

BOTAŞ’ın “Milli Dayanışma Kampanyası” için çalışanlardan yapacağı maaş kesintisine sosyal medyadan tepki yağdı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Hukukçu Sera Kadıgil, sosyal medya hesabından karara tepki göstererek şöyle yazdı:

* Bir yanda belediyelere GÖNÜLLÜ bağış yapan insanlara akıl/hukuk dışı zorluklar çıkartılıyor, bir yanda emekçiler için bağış yapmak gönüllü değil, zorunlu tutuluyor!

* Maaşınızdan kesilecek “bağış”a katılmak istemiyorsanız bildiriyorsunuz, onlar da sizi bir güzel fişliyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğalgaz faturalarına hiç bir yardımı dokunmayan BOTAŞ'ın Genel Müdürü, çalışanlarının maaşından zorla kesinti yapıyor ve bunun adına yardım diyor” ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili ve Gazeteci Atila Sertel ise, BOTAŞ’ın kararına ilişkin şunları yazdı:

* Milli Dayanışma Kampanyası gönüllü olmaktan çıktı, zorunlu hale getirildi.

* BOTAŞ işçilerinin maaşından kapsam dışı personelden 400 TL, kapsam içi personelden 200 TL kesiyorlar.

* Devlet işçiye vereceğine, işçinin maaşının bir kısmına el koyuyor.