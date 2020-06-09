BP 10 bin kişiyi kovacak

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden BP 10 bin işçi çıkarmaya hazırlanıyor. Wall Street Journal'da yer alan habere göre; İş gücünün yüzde 14'ünün kontratları feshedilecek. İşten çıkarılacakların ağırlıklı olarak beyaz yakalı personel olduğu belirtildi.

‘HER GÜN MİLYONLARCA DOLAR’

Şirket tarafından dün yapılan açıklamada üst düzey yöneticilerinin maaş zamlarının da askıya alındığı bildirildi. Firmanın CEO'su Bernard Looney tarafından çalışanlara gönderilen bir e-posta'da, “Petrol fiyatları düştükten sonra her gün kazandığımızdan çok daha fazlasını harcıyoruz. Her gün milyonlarca dolardan söz ediyorum.” ifadeleri kullanıldı.

70 bin kişinin çalıştığı BP'nin işten çıkarmalarla birlikte 2021 yılı sonuna kadar 2,5 milyar dolar tasarruf etmesi bekleniyor. Büyük çalışan kıyımına gidecek olan tek petrol şirketi BP değil. ABD'li Chevron da 44 bin çalışanının yüzde 15'ini bu yıl çıkaracağını açıklamıştı. Kuzey Amerika'nın en büyük petrol şirketlerinden olan Schlumberger de bu yıl 1,500 işçi çıkaracağını duyurmuştu.

UZMAN YORUMU: OLAĞAN SEYRİNDE

Enerji piyasası uzmanı Bernstein analisti Oswald Clint petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan istihdamın da etkilendiğini belirterek, “Petrol fiyatları böyle düştüğü zaman şirketlerin personel azaltmadığı bir zaman hatırlamıyorum” diye konuştu.