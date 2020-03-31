BP Türkiye’den ambulanslara akaryakıt desteği

Corona virüsün (Covid-19) etkileri dünyanın her yerini etkilerken BP, İstanbul'da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt vererek destek olma kararı aldı.

BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bu dönem, toplumların ve şirketlerin beraber çalışmasını gerektiren daha önce eşi görülmemiş bir dönem. Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. BP Türkiye için önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından takip ediyor ve Sağlık Bakanlığı'mızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz.” dedi.