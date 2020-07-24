Brooks Brothers için 305 milyon dolar teklif

Dünyanın en eski erkek giyim markalarından biri olan Brooks Brothers iflasını erteleme başvurusu yapmıştı. CNBC'de yer alan habere göre Sparc LLC, şirketi satın almak için 305 milyon dolar teklifte bulundu.

EN AZ 125 MAĞAZA AÇIK KALACAK

Sparc, AVM sahibi olan Simon Property Group ile hazır giyim lisans şirketi Authentic Brands Group'un birlikte kurduğu bir şirket. Yaptıkları teklif, resmi onayı bekliyor. Sparc, Brooks Brothers'ı alması halinde en az 125 mağazasını açık tutacak. Teklifin inceleneceği duruşma 3 Ağustos'ta görülecek. 5 Ağustos'a kadar ise başka alıcıların daha yüksek teklif vermesi için süresi olacak.

İFLAS EDEN ŞİRKETLERİ TOPLUYORLAR

Polo yaka tişörtlerin öncüsü olarak bilinen Brooks Brothers, Simon ve Authentic'in birlikte çalıştığı ilk marka değil. Ortak şirketleri Sparc daha önce de iflas erteleme başvurusunda bulunan kot üreticisi Lucky Brand için 191 milyon dolar teklifte bulunmuştu. Bu teklif de onay sürecinde. 2016'da genç giyim perakendecisi Aeropostale'ı yine iflastan satın alan Sparc, geçen yıl da bir diğer tekstil firması Forever 21'i bünyesine katmıştı.

Simon Property, 29 Haziran'daki yatırımcı güncellemesinde 3.5 milyar doları nakit olmak üzere 8.5 milyar dolarlık likiditeye sahip olduğunu açıklamıştı. Buna rağmen Simon'ın bu yıl hisseleri yüzde 59 düştü. Authentic Brands Group ise bünyesinde Barneys New York, Nautica ve Nine West gibi markaları barındırıyor.