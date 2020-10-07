Bugün ekonomide ne oldu? (07.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Bugün dolar/TL 7,88’i, euro/TL ise 9,28’i aşarak rekor kırdı. Halen corona virüsü tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Parti ile Beyaz Saray arasındaki corona virüsü yardım paketi görüşmelerini sonlandırması piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu. Yurt dışında Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler kurun üzerindeki jeopolitik baskıyı artırıyor. İsveç bankası Handelsbanken'in kıdemli ekonomistlerinden Erik Meyersson, Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ve East Capital Gelişen ve Öncü Piyasalar Portföy Yöneticisi Emre Akçakmak piyasalarda yaşanan gelişmeleri sozcu.com.tr’ye yorumladı.

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2) BASİT FAİZ YÜKSELDİ

TCMB geleneksel yöntemle açtığı yaklaşık bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama %12.91 basit faizle 10 milyar TL verdi. İhalede ortalama basit faiz dünkü %12.48’e göre 43 baz puan yükseldi.

TCMB’nin 3 Kasım vadeli repo ihalesine 36.5 milyar lira teklif geldi. TCMB birkaç gün ara verdiği geleneksel yöntemli repo ihalelerine cuma günü tekrar başladı. Bir ay vadeli son üç repo ihalesinde ortalama faiz %12.20 ile %12.50 civarındaydı.

TCMB geleneksel ihalelerle ortalama fonlama maliyetini yükseltiyor. Banka bugün itibarıyla tutarı ilgili ihaleleri kullanmaya başladığından beri ikinci kez 5 milyar TL’ye düşürdü. TCMB geleneksel repo ile fonlama gerçekleştirdiğinde bunu genelde günlük 10 milyar TL olarak yapıyordu.

Gecelik piyasada faizler TCMB’nin cuma günü başladığı bu hafta belirginleşen adımları ardından %12 seviyesini aşmış durumda.

3) DAMGALI PASAPORT SÜRESİ 4 YIL

İhracat yapan firma yetkililerine, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine dair esaslar çerçevesinde verilen pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu kararda değişiklik yapan kararla, kararda “Bakanlık” olarak atıf yapılan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Buna göre bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak.

Düzenlemeyle, hususi damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre kaldırıldı.

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise dört yıla indirildi.

4) KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları Wall Street’deki zayıf seyrin aksine hafif yükseldi. Wall Street ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi müzakerelerini aniden iptal etmesinin ardından ekside kapanmıştı.

Trump Twitter’da yaptığı açıklamada Demokratlarla ekonomik canlandırma paketi müzakerelerini seçim sonrasına kadar durdurduğunu söyledi. Trump seçimlerden sonrası için ise daha kapsamlı bir canlandırma paketi sözü verdi.

Trump’ın açıklaması Wall Street’in düşüş kaydetmesine neden olurken dolar ve tahvil gibi güvenli liman varlıklar yükseldi. Ancak Asya’daki yatırımcılar, ekonomik canlandırma paketinin sona ermesi yerine ertelenebileceğini düşünerek daha az endişeli görünüyorlar.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Avustralya borsasındaki %0.8 kazanım öncülüğünde %0.2 artışla iki haftanın yeni zirvesine yükseldi.

Hong Kong’un Hang Seng endeksi %0.7 yükselirken Japonya’nın Nikkei endeksi %0.2 geriledi.