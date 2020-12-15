Bugün ekonomide ne oldu? (15.12.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL ABD’den uzun süredir beklenen yaptırımların dün açıklanması ardından sınırlı bir düşüş gösterirken piyasalarda yarın Merkez Bankası Başkan Naci Ağbal tarafından açıklanacak para ve kur politikası metni ve bugünkü veri gündemi takip edilecek. Kur bugün en yüksek 7.86 seviyesini gördü.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Yaptırım söylemleri geniş bantta bir dalgalanma getirdi. Dün ABD’nin açıkladığı yaptırımlar kısa vade açısından piyasa açısından olumlu diyebiliriz. Önemli bir belirsizlik ortadan kalktı. ABD’nin 12 seçenek arasından seçtiği yaptırımlar ekonomiyi belirgin etkileyecek önemde değil. Piyasa etkisine baktığımızda olumlu bir fiyatlama var ancak bu da sınırlı düzeyde” dedi ve ekledi:

“TL’deki tepkinin sınırlı kalmasındaki ana neden önümüzdeki dönemde İran altın ticareti gibi konularda anlaşmazlıkların sürmesi halinde yeni yaptırımların gündeme gelebileceği endişesi. Benzer şekilde AB’nin de ilk çeyrek sonuna kadar benzer bir süreçte olabileceğini açıklaması da bir başka endişe”

2) BÜTÇE AÇIĞI 132.1 MİLYAR TL

Corona virüsü nedeniyle artan bütçe açıkları dünya ekonomilerinde öncelikli bir alan olarak ele alınmamaya devam ederken Türkiye'nin bütçe açığı da yılın ilk 11 ayında yüzde 42 artışla 132 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe fazlası Kasım'da yüzde 72.7 artışla 13.4 milyar TL, faiz dışı fazla yüzde 50.4 artışla 22.9 milyar TL oldu.

Bütçe Ocak-Kasım döneminde 2.98 milyar TL faiz dışı açık verdi. 2019 Ocak-Kasım döneminde faiz dışı fazla 2.84 milyar TL olmuştu.

3) KONUT SATIŞLARI GERİLEDİ

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu.

Türkiye genelinde 2020 Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 azalış göstererek 24 bin 450 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.