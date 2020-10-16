Bugün ekonomide ne oldu? (16.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Global piyasalarda corona virüsü vakalarındaki küresel artış ve beraberinde gelen yasakların yarattığı riskten kaçış eğilimi devam ederken dolar/TL de 7.95 seviyesinin altında seyrediyor.

TL geçen hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinden kuvvetli şekilde negatif ayrışırken bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu.

Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

2) VERGİ VE SGK PRİM BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Ekonomik durgunluk yüzünden vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle hükümet yeni bir vergi ve SGK prim barışı düzenlemesini gündemine aldı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Muş, düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na sunulacağını duyurdu.

3) YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde 7,90 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde 8,31 TL olarak gerçekleşti.

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76’ya yükseldi.

4) TURİZM İÇİN DESTEK PAKETİ

Türkiye Bankalar Birliği salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü için destek paketi açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak.

Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak belirlendi. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak.

Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre aşağıdaki şekilde belirlendi: