Bursa’da taksi ve dolmuş ücretlerine zam

Yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 1 Ekim Perşembe gününden itibaren kısa mesafe dolmuş fiyatları 3 liradan 3,50'ye çıkarken, bu rakam uzun mesafede ise 3,25'ten 3,75'e yükselecek.

Taksi açılış fiyatı ise 4,50'den 5 liraya çıktı. Kilometre başına fiyat da 3,70'den 4 lira oldu ve taksilerde 1 kilometreye kadar indi-bindi ücret tarifesi 10 TL olarak uygulanmak üzere güncellenen yeni tarife ile belirlenmiş oldu.

“YOLCU TAŞIMA KAPASİTEMİZ DÜŞTÜ”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Topçu, “Salgın sebebiyle yolcu taşıma kapasitelerimiz yarı yarıya düştü. Artan işletme giderleri karşısında taksici ve dolmuşçu esnafımız zor günler geçiriyor. Bu sebeple fiyatlara bir güncelleme yapılması gerekiyordu. Bu güncellemeyle esnafımızın mağduriyeti biraz olsun azalacaktır” diye konuştu.

UKOME'nin 27 Ağustos 2020 tarih ve 2020/147 sayılı kararıyla alınan ve 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarifelere dair vatandaşı bilgilendiren Başkan Topçu, “Yeni tarife, taksilerde özellikle kısa mesafelerde yolcu alınmamasına çözüm olacak başka illerde de uygulanan indi-bindi ücretiyle ilgili de bir düzenleme içeriyor. Yeni tarifede özellikle taksilerde indi-bindi tarifesi 1 kilometreye kadar 10 TL olacak. Tüm esnafımızın ve vatandaşımızın bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyorum.” dedi. (İHA)

