Bütçeye corona dopingi: İdari para cezaları rekor kırdı

Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 4,9 milyar TL, ocak-ekim döneminde 145,5 milyar TL açık verirken, idari para cezası gelirlerindeki artış dikkat çekti.

2019’un ocak-ekim döneminde 4,9 milyar TL olan bütçedeki idari para cezası gelirleri, 2020’nin aynı döneminde 7,2 milyar TL’ye yükseldi. Artış oranı yüzde 47 oldu.

2020 yılı için bütçede yıl genelinde idari para cezalarından toplam gelir beklentisi 5,8 milyar TL iken, 10 ayda yıl hedefi aşılmış oldu.

2019 yılı Ekim ayında idari para cezalarından 751 milyon TL toplanırken, 2020’de aynı ayda 1,5 milyar TL toplandı. 1,5 milyar TL’lik rakam aylık bazda tüm zamanların rekoru oldu.

MASKE VE KARANTİNA CEZALARI

22 Haziran 2020 tarihinden bu yana Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince açık alanda maske takma zorunluluğu bulunuyor ve ihlale 900 TL idari para cezası uygulanıyor.

Bu tarih öncesinde salgın döneminde sokağa çıkma yasaklarını ve kapalı mekanlarda maske zorunluluğunu ihlal edenlere idari para cezası uygulanıyordu.

Covid19 pozitif ya da temaslı olduğu için 14 günlük zorunlu izolasyonu ihlal edenler ile zorunlu salgın önlemlerini uygulamayan iş yerlerine de idari para cezaları kesiliyor.

10 AYDA 13 MİLYAR PARA CEZASI GELİRİ

Geçen sene ocak-ekim döneminde 11 milyar TL olan bütçedeki para cezaları geliri, bu yıl aynı dönemde 13 milyar TL’ye yükseldi.

Para cezaları kaleminde, idari para cezalarının yanı sıra yargı para cezaları, vergi cezaları ve diğer cezalar yer alıyor.

10 ayda 5 milyar TL vergi cezası geliri, 448 milyon TL de yargı para cezası geliri elde edildi.

Uzmanlar, TEKEL bayilerine gece saat 22.00’den sonra alkol satışı gerekçesiyle kesilen idari para cezalarının da toplam ceza hasılatını artırdığına dikkat çekti.