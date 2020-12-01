Büyümenin öncü verisi açıklandı

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI ekim ayında 53.9 değerini aldıktan sonra haziran sonrası büyüme döneminin en düşük seviyesine inerek kasım ayında 51.4 değerini aldı. Endekste 50 üzeri değerler ekonomide büyümeye, 50 altı değerler ise daralmaya işaret ediyor.

İmalatçılar artan siparişlere paralel olarak istihdamı artırmaya devam etseler de kış ile beraber dünya çapında hız kazanan corona virüsü salgını nedeniyle talep ve üretimin daraldığını belirttiler.

İVME KAYBI HAFİF

Buna karşılık sektördeki ivme kaybı salgının nisan ayındaki ilk zirvesine kıyasla çok daha hafif gerçekleşti.

İmalat PMI corona virüsü salgını etkisiyle mart-mayıs aylarında sektörün kaydettiği daralmanın ardından altı aydır büyümeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Yeni siparişler alt endeksi ekimdeki 52.7 seviyesinden daralmaya işaret eden 47.4’e indi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 51.7’den 49.5’e indi. Üretim alt endeksi ise 54.7’den Kasım’da 49.1’e indi.

TEDARİK ZİNCİRİNDE BOZULMA VAR

Salgın nedeniyle tedarik zincirinde bozulma meydana geldi. İmalatçılar tedarikçilerin teslimat süreleri veri tarihinin en sert üçüncü artışını kaydetti.

İmalatçıların ham madde ve fabrika çıkış fiyatlarındaki keskin artış TL’deki değer kaybına paralel olarak kasım ayında da devam etti, ancak artış hızı ekim ayına göre sınırlı geriledi.