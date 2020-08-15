Carrefour C – Mobil ile çalışanlarını takip ediyor

Pandemi başlangıcından itibaren kamu görevi bilinciyle çalışanları ve müşterilerinin sağlığını korumak için birçok önlem alan CarrefourSA, Türkiye perakende sektöründe bir ilk olan bu uygulama sayesinde genel müdürlük, 9 deposu ve 52 şehirdeki 653 marketinde görev yapan yaklaşık 11 bin çalışanını mesai saatleri içinde takip ediyor.

Android veya IOS tabanlı telefonların bluetooth özelliği üzerinden çalışan uygulama ile çalışanların, mesai saatlerinde diğer çalışanlarla 2 metreden daha yakın temasları, sunucularda biriktirilip raporlanıyor. Çalışanlar, birbirlerine 2 metreden daha az mesafede yaklaşırlarsa uygulama, istenirse sesli uyarı veriyor. Telefonların internet erişimi kısıtlı ise veriler biriktirilip internete erişim olduğunda sunucuya ulaştırılıyor. Böylelikle CarrefourSA, çalışanları arasında olası bir vakada ilgili sağlık kurumlarında filyasyon konusunda yardımcı olabiliyor.