Çek mağdurları düzenleme bekliyor

Af ve infaz yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yaklaşık 90 bin kişi cezaevlerinden tahliye edildi. Ancak bu düzenleme ile çek mağdurları kapsama alınmadığı için, çekini ödeyemeyen 250 bin kişinin cezaevine girme ihtimali bulunuyor.

Çeke hapis cezası kaldırılmazsa 250 bin esnafa 26 Haziran'dan sonra hapis yolu açılmış olacak. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e konuyla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.

HÜKÜM DEVAM EDECEK

Bülbül, “Yaşanan ekonomik kriz ve doların artışı, alacaklı olduğu şirketin konkordato ilan etmesi gibi nedenlerle alacaklarını tahsil edemeyen ve borçlarını ödeyemeyen iş insanları için mart ayında çıkarılan torba yasa ile bir düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemeye göre 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak, hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek, kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek, ancak infazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına karar verilecektir” dedi.

Konu, TBMM gündemine taşındı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e şu soruyu yöneltti: “Çıkarılan kanun ile belirlenen 3 aylık sürenin Covid-19 salgınına denk gelmesi ve bu sürede yaşanan ekonomik sorunlar göz önüne alındığında yeni bir düzenleme yapılması ve 3 aylık sürenin uzatılması gündemde midir?

Hem tüm dünyanın içinde bulunduğu bu yeni dönem hem de Anayasa gereğince ‘Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz' hükmü de göz önünde bulundurularak Çek Kanunu'nda bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?”