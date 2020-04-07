Cezaevlerindeki çek mağdurları da af istedi

Binlerce çek mağduru, “Bu düzenleme ile 6 yıla kadar ceza almış dolandırıcılar bile affedilirken, iflas ettiği için çeklerinin karşılığını ödeyemeyenler, hapiste kalmaya devam edecek” diyerek sorunun çözümünü istediler.

ADALETSİZLİK VAR

Seslerini duyurmak için sosyal medyada örgütlenen çek mağdurlarının temsilcisi Haydar Zirek, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Görüşülen infaz paketindeki bir madde ile 6 yıla kadar ceza alan dolandırıcılık, tehdit, şantaj, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan hüküm giyenler de kapsama giriyor.

Cezaları 3 yıla indirilecek, geri kalan 3 yılı ise denetimli serbestlikle dışarıda geçirilecekler. Böylelikle dolandırıcılar dışarıda, iflas eden ve çekini ödeyemeyen çek mağduru ise içeride olacak. Vicdanları yaralayacak bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” dedi

İflas ettiği ya da ödeme güçlüğü içine girdiği için çekini ödeyemeyen vatandaşın önce adli para cezasına çarptırıldığını anlatan Zirek, “Bu cezayı öderse hapse girmiyor, borç ise devam ediyor” dedi.

Hapisteki esnafın yarısı kadın

Çek mağdurlarının temsilcisi Haydar Zirek'in verdiği bilgiye göre, 2018 Eylül ayından 2019 Aralık ayına kadar 832 bin çek karşılıksız çıktı.

Bundan etkilenen kişi sayısı 225 bine ulaştı. Karşılıksız çek için devam eden dava sayısı ise 194 bin ve yargılanan ya da hapse giren esnafın yarısı da kadınlardan oluşuyor.