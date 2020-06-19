Çin’de online satış rekoru: 136.5 milyar dolar

Çin'in iki online satış devi Alibaba ve JD.com, senenin iki gününü ‘alışveriş festivali' olarak belirledi. İlk olarak JD.com, ‘618 Festivali'ni (18 Haziran) başlattı. Ardından Alibaba, ‘Singles Day'i (11 Kasım) hayata geçirdi. Bu iki gün daha sonra ülke çapında alışveriş festivali olarak kabul edildi.

ALİBABA 98.5 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ ALDI

CNBC'de yer alan habere göre, bu seneki 618 Festivali'nde rekor satış gerçekleşti. JD.com, 18 Haziran'da 269 milyar yuanlık, yani 38 milyar dolarlık sipariş aldıklarını açıkladı.

Geçen seneki 618 Festivali’nde bu rakam 201.5 milyar yuan olarak gerçekleşmişti. Alibaba ise aynı gün 698 milyar yuanlık (98.5 milyar dolar) satış yapıldığını duyurdu.

Şirketin kendi etkinliği olan son Singles Day satışı 268.4 milyar yuandı. İki şirketin toplam 136.5 milyar dolarlık sipariş alması, Çin'de bir günde yapılan en büyük online satış olarak kayıtlara geçti.

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JD.COM'UN HİSSELERİ YÜZDE 72.5 ARTTI

Corona virüsü salgınının başladığı Çin'de 618 Festivali’nde kırılan satış rakamları, ekonominin toparlanması yönündeki en büyük işaretlerden biri oldu. Mayıs ayında perakende satışları, bir önceki senenin mayısına göre yüzde 2.8 düşüş göstermişti. Ancak online satışlar yüzde 15.6 artmıştı.

Alibaba ve JD.com, Çin halkının internetten alışveriş alışkanlığının artmasından fazlasıyla yararlanmış oldu. JD.com'un ABD'de işlem gören hisseleri bu sene yüzde 72.5'lik artış gösterdi. Ailbaba'nın hisseleri ise yüzde 5.4 yükseldi.

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