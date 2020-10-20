Çin’in ‘süper zenginleri’ corona sürecinde 1.5 trilyon dolar daha zenginleşti

Corona virüsü salgını tüm dünyada ekonomileri sarsarken, bu süreçten kazançlı çıkanlar da var. Çin’de e- ticaret, ilaç ve tıbbi ürün imalatçısı şirketlerin hissedarları, salgınla birlikte dolar milyarderleri kulübüne girdi.

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba’nın kurucusu ve Çin’in en zengin kişisi Jack Ma’nın servetinin yüzde 45 artarak 58.8 milyar dolara yükseldiği belirtilirken, aşı üreticisi Zhifei’nin kurucusu Jiang Rensheng’in servetinin üçe katlanarak 19.9 milyar dolara çıktığı ifade edildi.

Şişelenmiş su markası Nongfu ile tanınan ve listeye ilk kez giren 66 yaşındaki Zhong Shanshan’ın 53.7 milyar dolar ile üçüncü sıraya çıktığı belirtildi.

Yemek dağıtım uygulaması Meituan’ın kurucusu Wang Xing’in, servetini dörde katlayarak listede 25 milyar dolar ile 52 sıra yükselerek 13’üncü sıraya çıktığı raporlandı.

Online alışveriş platformu JD.com’un kurucusu Richard Liu’nun ise, servetini ikiye katlayarak 23,5 milyar dolara çıkardığı ifade edildi. Hurun Raporu baş araştırmacısı Rupoert Hoogewerf’in de “Dünya bu kadar zenginliğin bir yılda kazanıldığını hiç görmedi” ifadelerini kullandığı ifade edildi.

İLAÇ VE AŞI ŞİRKETLERİNİN PATRONLARI YÜKSELİŞTE

Çinli üreticilerin, maske ve tıbbi malzeme için yoğun küresel talepten faydalandığı ve toplam ihracatın, bir önceki yıla göre Eylül ayında yüzde 9,9 arttığı, ayrıca fabrika faaliyetlerinin de hızlandığı belirtildi.

Servetlerdeki artışların, karantina döneminde e-ticaret ve oyun alanındaki patlamanın bu artışa katkıda bulunduğunu ifade eden yıllık Hurun Raporu zengin listesinde ortaya çıktığı bildirildi. Çin’in şu anda toplamda 878 milyardere sahip olduğu ve geçen yıldan bu yana listeye 257 kişinin eklendiği belirtildi. (DHA)

