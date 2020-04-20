Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘En iyi ihtimalle hayat Mayıs sonu normale dönecek’

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) hazırladığı rapora göre corona virüsüne karşı hayatın ne zaman normalleşeceğine ilişkin senaryolar hazırlandı. Vaka sayıları tahminlerine göre iyi senaryoda mayıs sonunda hayatın normale dönmesi, kötü senaryoda ise ağustos başında hayatın normalleşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
13:22 -
Haberler Ekonomi
‘En iyi ihtimalle hayat Mayıs sonu normale dönecek’

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) corona virüsünün zirve noktası ve normalleşme dönemine ilişkin tahminler içeren bir rapor hazırladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar'ın hazırladığı ‘Covid-19 salgınında Türkiye'de zirve noktası ve normalleşme döneminde kademeli geçiş zamanı tahminleri' raporuna göre mevcut durumda corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin haziran başı gevşetilmesi haziran ortasında ise hayatın normalleşmesi bekleniyor.

İYİ SENARYO: MAYISIN İKİNCİ HAFTASI TEDBİRLER GEVŞEYECEK

Katılaştırılmış senaryoya (iyimser) göre ise mayısın ikinci haftası tedbirler gevşetilecek, mayıs sonunda ise normalleşme başlayacak.

Gevşetilmiş senaryoya (kötümser) göre ise temmuz ortası tedbirlerin gevşetilmesi ağustos başında ise normalleşmenin başlaması bekleniyor.

Senaryolar salgının pik noktasında olası hasta sayısı ve yoğun bakım ihtiyacı rakamlarına göre değişiyor.

İLGİLİ HABERKısa çalışma ödeneği başvuru koşulları neler?Kısa çalışma ödeneği başvuru koşulları neler?
Son güncelleme: 13:27 20.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more