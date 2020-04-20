‘En iyi ihtimalle hayat Mayıs sonu normale dönecek’

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) corona virüsünün zirve noktası ve normalleşme dönemine ilişkin tahminler içeren bir rapor hazırladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar'ın hazırladığı ‘Covid-19 salgınında Türkiye'de zirve noktası ve normalleşme döneminde kademeli geçiş zamanı tahminleri' raporuna göre mevcut durumda corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin haziran başı gevşetilmesi haziran ortasında ise hayatın normalleşmesi bekleniyor.

İYİ SENARYO: MAYISIN İKİNCİ HAFTASI TEDBİRLER GEVŞEYECEK

Katılaştırılmış senaryoya (iyimser) göre ise mayısın ikinci haftası tedbirler gevşetilecek, mayıs sonunda ise normalleşme başlayacak.

Gevşetilmiş senaryoya (kötümser) göre ise temmuz ortası tedbirlerin gevşetilmesi ağustos başında ise normalleşmenin başlaması bekleniyor.

Senaryolar salgının pik noktasında olası hasta sayısı ve yoğun bakım ihtiyacı rakamlarına göre değişiyor.