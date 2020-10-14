Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi cumartesi günü açıklayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Devam eden sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Erdoğan, “Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz’deki görevi için yola çıktı. Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih’in halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeli haberler geliyor. Yeni rezerv miktarını cumartesi günü açıklayacağız.” dedi. Fatih gemisi Karadeniz’de sondaj çalışmaları yapıyor.

Erdoğan, geçen ağustos ayında Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamış ve “Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta cuma günü Bloomberg'e konuşan bir kaynak Türkiye’nin, Karadeniz'de bulduğu ve 320 milyar metreküp olarak açıklanan doğalgaz rezervini yukarı yönlü revize edeceğini açıklamıştı.

AKTÜRK: ÇIKARMAK MALİYETLİ OLACAK

Türkiye yılda 50 milyar metreküplük doğalgaz ithal ediyor.

Ankara son yıllarda enerji arama faaliyetlerini sıklaştırırken Türkiye’nin bu gazı çıkarmak için de önemli bir para harcaması bekleniyor. Sozcu.com.tr’ye konuşan Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk rezerv miktarının olumlu olduğunu belirtmişti.

Aktürk, gazı çıkarmak için yüzer platform alınması gerektiğini belirtirken yatırım maliyetinin 5 milyar doları bulabileceğini söyledi. Aktürk, şu açıklamalarda bulunmuştu:

*Elimizdeki sınırlı teknik veri ile değerlendirme yapmak zor ancak Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı 320 milyar metreküplük rezervin “ispatlanmış rezerv” olduğunu varsayarsak güzel rakam.

*Çıkarmak için agresif bir hedef kondu, 2023’e kadar. Bu sürede yapmak kolay bir iş değil. Yüzer platform kiralanması ya da satın alınması gerekiyor. Teknik bilgi kısıtlı olduğu için rakam vermek zor ama yatırım maliyeti 5 milyar doları aşabilir. O bölgede söz konusu kuyu dışında başka kaynak olup olmadığı konusunda daha fazla araştırma yapmak gerekiyor.

Gaz rezervininin duyurulduğu dönemde Sozcu.com.tr’ye konuşan Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara rezerv miktarının Türkiye için önemli olduğunu fakat dünya piyasasında fiyatları etkilemeyeceğini söylemişti.

Yerli üretim doğalgazın yabancı gazdan çok daha ucuz olmayacağını da ifade eden Kara, “Liberal bir enerji piyasası varsa dünyada fiyatlar neyse sizde de o olur” diye konuşmuştu.