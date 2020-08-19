Darphane yastık altına çalıştı

Vatandaşın altın talebine yetişemeyen kuyumcular, Darphane'nin sikke ve ziynet altın üretimini de rekor seviyelere taşıdı. Darphane kuyumcuların talebiyle haziranda 9.3 ton, temmuzda 10.3 ton olmak üzere iki ayda 19.6 ton altın üretti.

2020'nin ocak-temmuz dönemindeki altın üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artışla 44.3 tona çıktı. Geçen yıl temmuzda 400 bin çeyrek altın basılırken, rakam bu yıl 828 bine yükseldi. Halk arasında ‘Ata altını' olarak tabir edilen birlik sikke altın (7.216 gram) üretimi de dikkat çekici boyutlarda arttı.

Geçen yıl temmuzda 1639 adet üretilen Ata altınından geçen ay 860 bin adet basıldı. GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar, alım satım işlemlerinde artırılan vergi sonrası bankacılık sisteminden fiziki altın alımına yönelindiğini belirterek, “Fiyat artışlarıyla fiziki altına talep arttıkça üretim de artmaya devam edecek” dedi.

600 TON AKTARILDI

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de alınan altınların çok yüksek ihtimal ile yastık altına gideceğini belirterek, yastık altından finansal sisteme 10-12 yılda sadece 600 ton altın aktarılabildiğini kaydetti. Uzmanlar yastık altında yaklaşık 2 bin 500 ton altın olduğunu tahmin ediyor.

ALTIN ATAKTA, DOLAR REKOR KIRDI

ABD-Çin gerilimi, salgın ve ABD'deki mali teşvik paketinin sekteye uğraması altının önünü açtı. Altının ons fiyatı yeniden 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Euro/dolar paritesi de 1.19'a yükseldi. Gram altın fiyatı dün 477 TL'ye yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü 476.86 liradan tamamladı. TL'deki değer kaybı ise sürüyor. Dolar dün 7.4020 lira ile yeni rekor seviyeyi görürken günü 7.3690 liradan tamamladı. Euro ise 8.8063 lira ile zirve tazeledi ve 8.8060 liradan günü tamamladı.