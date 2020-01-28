Deprem testi maliyeti ne kadar?

Geçen cuma günü Türkiye Elazığ, Sivrice’de meydana gelen depremle yasa boğuldu. Türkiye’nin 81 ilindeki vatandaşların aklında evlerinin depreme ne kadar dayanıklı olduğu sorusu var.

İstanbul’da eylül ayında yaşanan deprem sonrası binalara deprem testi yapan firmalara yoğunluktan erişilememişti.

Deprem testi fiyatları binaların kat sayısına göre değişkenlik gösteriyor. 3 bin TL’den başlayan fiyatlar, 10 katlı binalar farklı yönetmelik kapsamına girdiği için 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.

KATA GÖRE FİYATLAR YÜKSELİYOR

10 kata kadar olan binalar Riskli Bina Tespit Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilirken, 10 katı aşan binalar Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne tabi oluyor. Bu durumda her kat için deprem testi yapıldığı için fiyatlar da aynı doğrultuda yükseliyor.

Deprem testi yapan bir firmanın yetkilisi Mustafa Öz konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunmuştu. 5.8’lik İstanbul depremi öncesi internet sitelerini 100 kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Öz, bu rakamın depremin ardından 5 bin 600'lere çıktığını belirtmişti. Deprem öncesi günde 5 kişinin firmadan teklif aldığını belirten Mustafa Öz, “Şu an günde 300 teklif veriyoruz. Önümüzdeki 4 ay boyunca doluyuz.” diye konuşmuştu.

Test fiyatlarının binanın kat sayısına ve metrekaresine göre değiştiğini belirten Mustafa Öz, “Toplam inşaat alanı 1800 metrekare olan bir apartman için test fiyatı 3 bin TL. 1800-2000 metrekare bir alan için 3 bin 500 TL oluyor. Eğer bina 10 katın üzerindeyse Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamına giriyor. Bu durumda her kata ayrı test yapılması gerekiyor ve kat başına fiyat ise 1.350 TL. Bu rakamlara KDV dahil değil” diyordu.

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15 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Deprem testi yapan bir diğer firmanın Genel Müdürü Tolga Hamat da konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunmuştu. İnşaat sektörünün son dönemde sıkıntılar yaşadığını belirten Hamat, “Son günlerde çok ciddi bir talep var. Kurumsal şirketler, site yöneticileri, bina sahipleri herkes binalarının sağlamlığını kontrol ettirmek istiyor. Deprem testinde çok sayıda veri inceleniyor. 10 katlı bir binanın deprem testinde yasa gereği her kat için ayrı test yapılması gerekiyor. Bu nedenle maliyet 15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

FİYATLAR 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Bir diğer firma yetkilisi İbrahim Sarıoğlu da deprem sonrası yoğunluğun arttığını belirtiyordu. İnsanların çoğunlukla bilgi almak için aradıklarını söyleyen Sarıoğlu, “Binayı nasıl güçlendiririz diye soruyorlar. İnsanlar taşınma telaşına girmek istemiyor. Bunda okulların açılmasının da etkisi var. Düzenlerini bozmak istemiyor.” açıklamasında bulundu. Sarıoğlu, fiyatların 3 bin TL'den başladığını, 10 katı aşan binalarda ise bu rakamın değiştiğini belirtti.

İSTANBUL’DA DASK ORANI YÜZDE 63

Bugün Türkiye’de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu’da sigortalılık oranları yüzde 80’i aşarken, İstanbul’da ise yüzde 63’e ulaşmış durumda. Güncel hasar bilgilendirmeleri www.dask.gov.tr web sitesinden takip edilebilirken; hasar ihbarları da yine aynı adresten ya da Alo DASK 125 çağrı merkezinden yapılabiliyor.”