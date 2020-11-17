Devler siparişleri ertelemeye başladı

Uzmanların ve sağlık sektörünün yaz boyunca işaret ettiği salgında ikinci dalga, sert bir şekilde tüm dünyaya yayılırken, başta Avrupa olmak üzere, ülkeler de yeniden geniş tedbirlerle karantina ve kapanma uygulamalarına başladı.

Birinci dalgayı büyük zararlar ve mağaza kapatma kararları ile atlatan dünya hazır giyim ve moda devleri, ikinci dalgayı yine sipariş ertelemeleri ve küçülme kararları ile karşılıyor. Yaz döneminde rekorlara imza atan Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim sektör oyuncuları da koronavirüs salgınında hızlanan ikinci dalga ile birlikte fren yapmaya hazırlanıyor.

Özellikle İngiltere, Fransa ve İspanya'da faaliyet gösteren moda devlerinin Türkiye'deki sipariş yüklemelerini yılbaşından sonraya ötelemeye başladığını kaydeden TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Şu anda uzun vadeli siparişlerde tam olarak bir iptal yok, öteleme var. Ancak kısa vadeli alım yapan büyük moda markalarının iptallere başladığını biliyoruz. Yüklemelerde 2-3 hafta ile 2 aya varan ötemeler söz konusu” bilgisini verdi.

KASIM, ARALIK EKSİ YAZACAK

İlk dalganın ardından, Türkiye'deki hazır giyim sektör oyuncularının kış dönemine ve ikinci dalgaya daha hazırlıklı olduğuna dikkat çeken Fayat, sektörün bunu beklediğini ve mayısa benzer bir dönem yaşadıklarını anlattı. 2021 ilkbahar-yaz sezonuna ait üretimlerin, yüklemelerinin normal şartlar altında kasım aralık dönemlerinde depoya girdiğine işaret eden Fayat, kısa vadeli sipariş veren büyük moda devlerinin ise kısıtlamaya gittiğine dikkat çekti.

Fayat, bu dönemin ardından Türkiye'nin bu alanda pozitif ayrışacağına işaret ederek, “Şimdi belki kasım-aralık, eksi olabilir ama sonunda yakın pazarlardan alışveriş alışkanlığı gelişecek ve kısa vadeli bütçeleri artıran bir Avrupa pazarı göreceğiz” diye konuştu.

FASON ATÖLYELER KAPANABİLİR

Siparişlerdeki ertelemelerle birlikte Türkiye'de üretimin önemli bir ayağını oluşturan küçük ve orta ölçekli fason konfeksiyon atölyeleri de kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu dönemde büyük üreticilerin işçi çıkarma yasaklarının da etkisi ile kendi üretim kapasitesini doldurmaya odaklandığına işaret eden Şeref Fayat, “İçeride kapasitelerin maksimum doldurulduğu dışarıya daha az iş verildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada diğer fason üreticilerle birlikte bu işin programlanması lazım. Diğer türlü gelecek bahar aylarındaki sipariş artışları ile birlikte üretime yetişmek sıkıntı yaratır. Bu dönem dışarıya fason üretim yapanların daha zorlandığı bir dönem” diye konuştu.