Dolar ne kadar oldu? (03.02.2020)

Piyasanın sığ olduğu gece saatlerinde kaydedilen artışta, Çin’de 23 ocak’tan bu yana kapalı olan piyasaların yüzde 9 gibi sert bir kayıpla açılması ve corona virüsü salgını kaynaklı küresel ekonomide artan endişeler etkili oldu.

Euro/TL 6,63 seviyesinden açıldı.

Hazine bugün 5 yıl (1.820 Gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvili ilk kez piyasaya sürecek.

Bu sabah İdlib’den 4 askerin şehit olduğu haberinin gelmesinin, piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasaların izleyeceği bir diğer konu 10.00’da açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamları olacak. Foreks anketinde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyat medyan aylık tahmini yüzde 1,12, yıllık tahmini 11,90 oldu. (FOREKS-sozcu.com.tr)