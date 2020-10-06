Dolar ne kadar oldu? (06.10.2020)

Dolar/TL cuma gününden bu yana işlem gördüğü 7.70-7.80 bandının ortasında 7.75 seviyesinden işlem görüyor. Reuters’ta yer alan piyasa değerlendirmesine göre piyasalardaki faizlerin artmasına paralel olarak TL’nin yatırımcı nezdindeki çekiciliğinin artması ve rekor seviyelere yakın döviz mevduat ve altının TL’ye dönebileceği düşünülüyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsü tedavisinin ardından Beyaz Saray’a geri dönmesi ve ABD’de dördüncü corona yardım paketi üzerinde müzakerelerin sürmesinin yarattığı olumlu hava Asya borsalarına ve ABD vadeli endekslerine olumlu yansıdı.

Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 63 puan, yüzde 0,23 artışla 28.058 puandan işlem görürken, S&P 500 vadeli endeksi 2,5 puan, yüzde 0,07 artıda.

BUGÜN PİYASADA NE TAKİP EDİLECEK?

Türkiye’de bugün açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmuyor. Dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 artış gösterdi. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 18.65 ile patlıcan oldu. Endekste kapsanan 418 maddeden, 314 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti. En son geçen yılın ekim ayında tek haneye inen enflasyon 11 aydır çift hanede bulunuyor.

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı açıklamalar takip ediliyor. Başkan Powell bugün ekonomistlerle bir araya gelerek ekonominin gidişine ilişkin soruları yanıtlayacak. Powell’ın açıklamalarının satır arası mesajları takip edilecek.

Sokakta herkesin dilinde ‘Dolar, euro, altın, ne olur?’ soruları var. Borsanın durumu da artan bireysel yatırımcı sayısından dolayı artık sade vatandaş tarafından bile merak edilir oldu. İşte aracı kurumlar tarafından hazırlanan teknik analiz notlarından bazıları:

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültene göre dolar/TL tarafında takip edilecek direnç seviyeleri (yükseliş yönündeki bir fiyatın aşmakta zorlandığı fiyat seviyesi) 7,80-7,83, destek seviyelerinin (düşüş yönündeki fiyatın karşılaştığı ve aşmakta zorlandığı fiyat seviyesi) ise 7,74-7,70 olması bekleniyor.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analize göre Borsa İstanbul’da 1,200 puan seviyesinin test edilme potansiyeli bulunuyor. Teknik analizde şu ifadeler yer aldı: Seans içi geri çekilmelerde 1,050 seviyesini artık ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 1,050 üzerinde karşılanacak seans içi realizasyonların ardından, alıcılı seyrin bir üst noktada bulunan 1,070 direncini hedefleyeceğini düşünüyoruz. 1,070 direncinin aşılması ise piyasadaki kısa vadeli yükseliş trendi içerisinde ana hedef noktası olarak aldığımız 1,200 seviyesinin test edilme potansiyeli devam edecektir.

Tacirler Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz de de Borsa İstanbul 100 endeksinin 1,200 puan seviyesine çıkabileceği ifade edildi. Analizde şu ifadeler kullanıldı: Dünkü piyasa beklentimiz 1140 ana desteğinin korunacağı, 1155 üzerinde seans içi grafiklerde yeniden zirve yenileyeceğini düşünüyoruz. Hafta içerisinde hedefimiz öncelikli olarak 1171 ve ardından 1200 olacaktır.

ALTIN

IKON Menkul tarafından hazırlanan günlük analize göre Başkan Trump’ın corona virüsüne yakalanması sonucu dolar endeksindeki küresel kayıplarla birlikte ons altın, 1918 dolara kadar yükseldi ve direnç seviyesi olarak 1924,50 düzeyi izleniyor. Analizin devamında şu ifadeler kullanıldı: Formasyondan yukarı yönlü çıkılması durumunda ise 1924.50 ve 1941.35 direnç olarak takip edilebilir.

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan nota göre ise altında olası bir yukarı yönlü harekette ons fiyatı 1932 dolar direnç seviyesine ulaşabilir. Kurum tarafından hazırlanan notta şu ifadeler kullanıldı: 1904, 1895 ve 1888 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1917, 1925 ve 1932 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.