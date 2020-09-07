Son dakika… Dolar haftaya rekorla başladı! İşte piyasalarda son durum…

Bugün 17.30’da Hazine’nin ağustos ayı nakit dengesi açıklanacak. Dünyada corona virüsü salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Dolar, ağustosta ABD istihdamındaki büyümenin daha da yavaşladığını gösteren veriler sonrası bugünkü tatile bağlı düşük işlem hacimlerinde yatay seyretti.

Geçen hafta yüksek enflasyon ortamında TL getirisinin yeterliliği sorgulanırken bu endişelerin döviz ve altın cinsi varlıklara yeni bir yönelim ve dolar/TL’de yeni bir baskı unsuru oluşturup oluşturmayacağı piyasalarca yakından izleniyor.

TCMB’nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti.

TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla %10.16’ya kadar yükseltti. Ancak yükseliş geçen hafta itibarıyla son buldu. Fonlama maliyetindeki düşüşler günde 1 baz puan ile oldukça sınırlı olsa fonlamanın yeni karar olmaksızın %10-10.50 bandında kalması bekleniyor.

Enflasyonda yıllık bazda düşüş beklentileri, yeni revizyonlarla yerini en iyi ihtimalle yatay bir seyir beklentisine bırakırken sıkılaştırma adımlarının yeterliliği piyasalarda soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

TCMB ise gerektiğinde sıkılaşma için yeri olduğu mesajını veriyor. Petrol fiyatları ise Suudi Arabistan’ın Asya’ya sattığı petrolde beş ayın en sert indirimini yapmasının ardından varil başına 1 dolardan fazla geriledi.

ASYA BORSALARI

Çin lokomotif hisseleri %0.3 gerilerken, Hong Kong borsasına kote Semiconductor Manufacturing International Corp ise ABD’nin kara listesine alınabileceği kaygısıyla 16 Haziran’dan beri olan en düşük seviyeye düştü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, geçen hafta üst üste iki gün düşüş kaydederek iki buçuk yılın zirvesinden geriledikten sonra bugün hafif yükseldi.

Japonya’nın Nikkei endeksi %0.2 gerilerken, SoftBank hisseleri ABD teknoloji hisseleri için en az 4 milyar dolarlık alım opsiyonlarını satın almış olduğuna ilişkin haberler sonrası %8 düştü.

Çin’in ağustostaki ithalatı geçen yıla göre %2.1 düştü. Analistler Çin’in ithalatının temmuzdaki %1.4’lük düşüşünün ardından ağustosta %0.1 artmasını bekliyorlardı.

PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK TOPLANTI BEKLENİYOR

İşlemciler, Avrupa Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı toplantıya odaklandılar. ABD’de tarım dışı istihdam ğustos ayında 1.37 milyon artarken, hükümetin sağladığı mali desteğin sona ermesi sonrası istihdamdaki büyümenin yavaşladığı görüldü.

ABD'DE İŞSİZLİK GERİLEDİ ABD'de işsizlik ağustos ayında ise %10.2'den %8.4'e düştü. İstihdam verisinin hemen sonrasında güvenli liman arayışında olan yatırımcıların etkisiyle dolar, diğer altı büyük para biriminin karma sepetine karşı 93.242 ile haftalık bazdaki zirvesine çıksa da sonrasında ABD hisse senedi piyasasının toparlanmasıyla kazanımlarını geri verdi.

Mizuho Securities’ten Masafumi Yamamito, “İşsizlik oranının düştüğünü işaret eden istihdam verisi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış bugün doları destekliyor” dedi.