Dolar ne kadar oldu? (08.05.2020)

Piyasalar oldukça hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanırken dolar/TL 7 seviyesinin üstünde işlem görüyor.

3 BANKAYA SWAP YASAKLANDI

Dolar kurundaki yükseliş piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. BDDK dün kurun düşüşünü sağlamak adına üç bankaya döviz takası (swap) yasağı getirdi.

Fransız BNP Paribas, ABD'li Citibank ve İsviçreli UBS'e swap (döviz-TL takası) yasağı getirildi.

Yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirten BDDK, kararın gerekçesi olarak söz konusu üç bankanın Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemesini gösterdi.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Yabancı menşeili üç bankanın Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesinden dolayı BDDK söz konusu bankaların Türk bankalarıyla olan swap işlemlerini yasakladı. TL gün içi kayıplarını silerek artıya geçti ve dolar kuru 7.20 bandı altını gördü” diye konuştu.

MARKETLERE SORUŞTURMA

Türkiye’de faaliyet gösteren büyük market zincirlerine de dün akşam saatlerinde hijyen ve dezenfektan ürünlerinin fiyatları için Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

İLGİLİ HABER Marketlere rekabet soruşturması açıldı

POMPEO: EN TEHLİKELİ DÜŞMAN ÇİN’DİR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Batı'nın günümüzde dünya sahnesindeki “en tehlikeli düşmanının” Çin olduğunu söyledi.

Çin’in ticaret baş müzakerecisi olan Başbakan Yardımcısı Liu He, bu sabah ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüştü.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Bingnam, Çin’de Mayıs tatili (May Day) sırasında otomobil ve beyaz eşya gibi dayanıklı tüketici malları satışlarında ciddi bir toparlanma yaşandığını bildirdi.

IMF: 18 MİLYAR DOLARLIK TALEBE ONAY VERDİK

IMF Sözcüsü Gerry Rice, pandemi acil yardımı için 50 ülkeden gelen toplamda 18 milyar dolar tutarında talebe onay verildiğini duyurdu.