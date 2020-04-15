Dolar ne kadar oldu? (15.04.2020)

Piyasalardaki dalgalanmalar sürerken IMF’nin ve Fed’in corona virüsü programlarına dahil olmayan Türkiye’de dövizdeki tırmanış devam ediyor. Dolar/TL güne 6.80 seviyesinin üzerinde başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403 olduğunu açıkladı. Koca, “Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir” dedi.

KÜRESEL EKONOMİ NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

JPMorgan analistleri yayınladıkları araştırma raporunda, “Salgının zirveye yaklaştığına dair, ya da en azından bazı bölgelerde yavaşladığına dair emareler sonucunda faaliyetler üzerindeki kısıtlamaların ne zaman gevşetileceği konuşulmaya başlandı. Kısa zamanda bir aşı bulunmasının ya da ciddi bir sürü bağışıklığının oluşmasının mümkün olmadığı düşünülürse, ekonomileri yeniden başlatmak çetrefilli olabilir” ifadesini kullandı.

TCMB EŞİ GÖRÜLMEMİŞ HIZDA TAHVİL ALIYOR

Corona virüsü etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Mart’tan beri alımları nominal 19.3 milyar TL, piyasa değeri olarak 25.4 milyar TL ‘ye ulaştı.

Piyasa değeri açısından 25 milyar TL’yi aşan bu alımın 15.6 milyar TL’sini İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki Hazine tahvilleri kaynaklı Piyasa Yapıcı bankalar aracılığıyla yapılan alımlar oluşturdu.

Corona virüsü kapsamında kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere alınan önlemlerle İşsizlik Fonu’nun nakit ihtiyacı artmış durumda. Fonun Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyordu. TCMB’nin bu alımlarda şu an belirlediği bir üst limit bulunmuyor. TCMB PY’lere belirlediği günlerde limit sağlıyor. Bugüne kadar sadece 2 kez bu limit sağlandı ve yaklaşık 15 milyar TL alım yapıldı.