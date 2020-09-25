Dolar ne kadar oldu? (25.09.2020)

TCMB dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25’e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı %11.75’e, geç likidite penceresi faiz oranı %13.25’e yükseltilmiş oldu.

TCMB’nin kararı piyasalarda sürpriz etkisi yarattı. Reuters’ın anketine katılan 17 kurumdan 14’ü politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyor, üçü ise 100 ila 150 baz puan artırım bekliyordu.

Analistler Merkez Bankası’nın “faiz artışına gitme kabiliyetini” gösteren kararı genel olarak pozitif yönde atılan bir adım olarak yorumladı.

Siyasetin politika faizi artışlarına sıcak bakmaması ve geçmişte faiz nedeniyle TCMB’de başkan değişikliği yaşanmış olması nedeniyle, bankanın daha fazla sıkılaştırma için politika faizini kullanması beklenmiyordu.

Bir bankanın Hazine yetkilisi, “Herkesin yapılması gerekir diyip kimsenin yapılmasını beklemediği faiz artışı yapıldı. Bu piyasalar için geri dönüşte önemli bir sinyal, önemli bir adımdı. TCMB gerektiğinde faiz artışı yapılamaz söylemlerini, ki piyasada ana beklenti bu yöndeydi, siyasilerden aksi bir açıklama gelmezse kırmış oldu. Adımın büyüklüğünden ziyade gerektiğinde faiz artışı yapılabileceği algısı piyasalarda bankacılık endeksinde %5 artış, 10 yıllık tahvil getirisinde 60-80 baz puan düşüş getirdi” dedi ve ekledi:

“Teknik olarak izlenecek konu fonlama maliyeti olacaktır. Bankanın yeni alanı %10-%13.25 seviyesi diyebiliriz. Dünkü ortalama faiz %10.69. Fonlama kompozisyonunda %10.25 politika faizinin yeniden pay almasını bekliyoruz. Ortalama fonlamanın ise %11.75 seviyesindeki gecelik faiz ile mevcut %10.6 seviyesi arasında, TL’deki seyre göre şekillenmesini bekliyoruz. Sonrasında TL’de koronavirüs veya başka bir nedenden yeni bir satış baskısı anında ise ulaşılabilecek en üst faiz %13.25. Bu ilk etapta bankaya yeterli esnekliği tanıyacaktır.” (REUTERS)