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Berat Albayrak istifa haberi sonrası dolar sert düştü

Hafta sonu önce Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması ve ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın henüz resmi olarak teyit edilmeyen istifa haberi, piyasalarda bomba etkisi yarattı. Dolar haftanın ilk işlem gününe yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla başladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:26, 09/11/2020
Haberler Ekonomi
Berat Albayrak istifa haberi sonrası dolar sert düştü

Piyasalar yeni haftaya ekonomi cephesinden gelen iki haberin etkilerini izleyerek başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa ediyorum açıklaması yayımlandı. Albayrak'ın istifa ettiğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, AKP milletvekillerinin açıklamaları istifayı teyit etti. Geçtiğimiz haftayı 8.50’nin üzerinde kapatan dolar kuru, uluslararası piyasalarda haftaya 8.35 seviyesinden başladı.

Yabancı ajanslar da haberi bakanlık yetkililerine dayandırarak doğrulattıkları yönünde haberler yayımladı. AKP kurmayları son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği yönünde yorumlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da AKP’nin Merkezi Yürütme Kurulunu toplayacak. Toplantıdan ne yönde bir karar çıkacağı yakından izlenecek.

YENİ BAŞKAN AĞBAL’IN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Uysal görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Ağbal’ın piyasaya vereceği ilk mesajlar yakından takip edilecek.

Yeni başkan Naci Ağbal görevi Murat Uysal'dan devraldı.

Türkiye’de bugün çok önemli bir veri bulunmazken, TÜİK tarafından açıklanacak finansal yatırım araçları reel getiri oranları, Hazine tarafından açıklanacak iç borç çevirme oranları izlenecek.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden 290 delegeye ulaşarak, ABD'nin 46. Başkanı oldu. Piyasalarda bundan sonra Mahkeme süreçleri yakından izlenecek.

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Yayınlanma Tarihi:07:16,
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