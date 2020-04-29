Doları 7 liranın altında tutma çabası

Merkez Bankası'nın (MB) günlük olarak yayınladığı gösterge niteliğindeki döviz kurlarında dolar, dün ilk kez 7.0111 lira olarak gösterildi. Serbest piyasada ise dolar 7.0030 liraya, Euro ise 7.6208 liraya kadar yükseldi. Dolar günü 7.0000 liradan, Euro ise 7.5940 liradan tamamladı.

Sermaye çıkışlarına rağmen TL'nin performansını korumak için kamunun artan döviz arzının bir yandan TL'nin kayıplarını sınırladığı diğer yandan MB'nin rezervlerini erittiği belirtiliyor. MB'nin toplam rezervleri şubat ayı sonundan bu yana 20 milyar dolara yakın düşüş kaydetti. İktisatçı Mahfi Eğilmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Dolar kurunu 7 TL'de tutmak için harcanan çaba, zaman ve doları düşününce insan üzülüyor gerçekten. Doları 7'nin altında tutmak için harcanan dolar miktarını biliyor musunuz? 27.5 milyar dolar. Rezervlerden gitti” değerlendirmesi yaptı.

REZERV TÜKENEBİLİR

Kanadalı Yatırım Bankası TD Securities'in hazırladığı raporda MB'nin net rezervlerinin azaldığına dikkat çekilerek, swap işlemlerinin rezervdeki erimeyi örttüğüne işaret edildi. Raporda günde yaklaşık 440 milyon dolar rezerv kaybeden MB'nin temmuz başında altın hariç brüt döviz rezervlerinin tükeneceği öngörüldü. Raporda “Eylül ayının 3'üncü haftasına kadar altın dahil tüm rezervlerini de tüketeceğini tahmin ediyoruz” denildi.

PETROL YAKINDAN İZLENİYOR

Piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüşü yakından izliyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 4 civarı düşüşle yeniden 20 doların altına gerilerken ABD ham petrolü haziran ayı yüzde 12 civarı düşüşle 11 dolar seviyelerine kadar düştü. ABD'nin en güçlü ETF fonu olan The United States Oil Fund'un haziran petrol kontratlarının tamamını satması fiyatlardaki düşüşü tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı 21 dolar seviyesinde dengelendi.