Dubaili şirketler iflasın eşiğinde

Dünyanın en zengin kentlerinden biri olarak gösterilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözde şehri Dubai, corona virüsü salgınının getirdiği ekonomik zorluklara fazla dayanamayacak gibi görünüyor.

CNBC'de yer alan habere göre, Dubai Ticaret Odası, işletmelerin yüzde 70'inin 6 ay içerisinde kapanma

tehlikesi olduğunu açıkladı.

Ticaret Odası, karantinanın en sıkı uygulandığı 16-22 Nisan tarihleri arasında 1128 CEO ile anket düzenledi. Anketi yanıtlayanların yüzde 27'si bir ay, yüzde 43'ü ise 6 ay içerisinde işletmelerinin kapanacağı tahmininde bulundu.

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TURİZM VE EĞLENCE SEKTÖRLERİNE GÜVENİLİYORDU

Dubai, Körfez ekonomileri içerisinde geliri en çeşitlendirilmiş ve petrole bağımlı olmayanlarından biri. Dubai, turizm, eğlence, lojistik, gayrimenkul ve perakende sektörlerine güveniyordu. Lüks otelleri ve restoranları, dünyanın en iyileri arasında gösteriliyordu.

Ancak Ticaret Odası'na göre bu otel ve restoranların yarısı 1 ay içinde kapanacak. Seyahat ve turizm şirketlerinin yüzde 74'ünü, nakliye depolama ve iletişim şirketlerinin ise yüzde 30'unu aynı kader bekliyor. Tabii bu, ekonominin kısa sürede eskiye dönmesine başlamaması halinde öngörülen senaryo.

27 MİLYAR DOLARDAN FAZLA TEŞVİK

Dubai yönetimi, corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için 408 milyon dolarlık teşvik paketi açıklamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti ise 27 milyar dolarlık acil teşvik planını duyurmuştu. Ancak gelen raporlara göre birçok işletmenin hayatta kalabilmek için çok daha fazla desteğe ihtiyacı bulunuyor.

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EKONOMİ YAVAŞLARKEN SALGINA YAKALANDI

Dubai'nin salgından bu kadar kötü etkilenmesinin nedeni, ekonomisinin zaten yavaşlamaya başladığı bir döneme denk gelmesi.

Salgın öncesi emlak fiyatları, 2014'e oranla yüzde 30 düşmüştü. Otel odası başına gelir 2015'e kıyasla yüzde 25 azalmıştı. Dubai ekonomisi yüzde 1.94 ile dünya çapında krizin yaşandığı 2009'dan beri en yavaş büyümesini gerçekleştirmişti.

Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki darbesinin ardından rakamların çok daha kötü olması bekleniyor.