Dünya devi, Facebook’tan reklamlarını çekti

Spor giyim firması North Face temmuz ayı için Facebook’a verdiği reklamları çektiğini duyurdu. Platformun nefret söylemi ve yanlış bilgileri yaydığını ifade eden firma attığı tweet'te, “Facebook'tan çıkıyoruz” ifadesini kullandı.

CNN'de yer alan habere göre sivil toplum kuruluşları Minneapolis'te polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd protestoları kapsamında büyük markalara Facebook'a reklam vermemeleri konusunda baskı yapıyor.

PLATFORMDA İÇERİK ÜRETMEYE DEVAM EDECEK

North Face tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Temmuz ayı için düşündüğümüz Facebook ve Instagram reklamlarımızı platformdan çekiyoruz” ifadesi kullanıldı.

Firma Facebook platformlarından reklamlarını çekecek olsa da kendi hesaplarında içerik üretmeye devam edecek.

North Face'in çatı şirketi VF şemsiyesi altındaki Dickies, Vans, Timberland ve Smartwool'un da Facebook ve Instagram reklamlarını çekmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Facebook'un Küresel İş Grubu Başkan Yardımcısı Carolyn Everson tarafından yapılan açıklamada, “Markanın kararına saygı duyuyoruz, nefret söylemini platformumuzdan kaldırmak adına çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Twitter, Donald Trump'un ABD'li göstericilere karşı attığı bir tweet'in şiddeti olumladığı gerekçesiyle işaretlemişti. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ise Twitter'ın yanlış yaptığını savunmuş Facebook’un görevinin ‘gerçeğin hakemliğini yapmak’ olmadığını belirtmişti.