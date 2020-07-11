Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi için geri sayım…

Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. Vatandaşlar, her bayram öncesi yatırılan emekli ikramiyeleri için beklemeye geçti. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da 1000 TL ikramiye ödemesi bekleniyor. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son bilgiler…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz resmi olarak duyurulmayan emekli ikramiyeleri için tarihin Temmuz ayında olması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR? NASIL ALINIR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olarak belirlenirken; her yıl iki defa olmak üzere ödeme yapılır. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.