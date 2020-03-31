Emekli ikramiyesi virüsü yayabilir

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, milyonlarca emeklinin virüsün yayılma hızının en üst noktaya çıkacağı dönemde ikramiyelerini almak için bankalara akın edeceğini belirterek, ödeme tarihinin değiştirilmesini ya da ikramiyelerin evde ödenmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da virüsün yayılmasını önleme konusunda önümüzdeki 2-3 haftanın kritik önemde olduğunu açıklamıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin biner liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı.

65 yaş üstü emekliler evlerinden çıkamayacakları için ikramiyeleri evlerinde kendilerine teslim edilecek.

Ancak 65 yaşın altındaki milyonlarca emekli, normal dönemlerde olduğu gibi ikramiyelerini almak için banka şubeleri ve ATM'lere akın edecek.

BANKALARIN İNİSİYATİFİNDE

Bankalar, eğer kendi emekli müşterilerine mesaj atıp şubelere ve ATM'lere gelmeden ikramiyelerini evlerinde ödeyebileceklerini açıklarsa birçok emeklinin evinden çıkmasına gerek kalmayacak.

Ancak bankaların büyük bölümünün evlere para gönderebilecek bir ağa sahip olmadığı bu nedenle milyonlarca emeklinin sokaklara dökülebileceği ifade ediliyor.

EVDE ÖDENMESİ ÇOK ÖNEMLİ

TTB Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, milyonlarca emeklinin sokaklara çıkması halinde virüsün çok daha hızlı yayılabileceği uyarısı yaptı. Adıyaman şunları söyledi;

*Riski yaymamak için ya ikramiyelerin ödenmesi ertelenmeli ya da ikramiyeler evlerde ödenmeli.

*Aksi halde bankalarda ve bankamatiklerde emekli kuyruklarıyla karşı karşıya kalabiliriz.

*Bu konuda inisiyatif bankalara bırakılmayacak kadar ciddidir” dedi.