Emekli maaşlar hangi gün yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi gün maaşlarını alacak?

Emekli maaşları, bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. 24 Mayıs Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi yaklaşık 8 milyon emekli maaşlarının hangi gün yatacağını merak ediyor. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta emekli maaşlarını aldı. Peki SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman?



EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK'lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta Emekli Aylığı Alacak

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.