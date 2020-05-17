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Emekli maaşlar hangi gün yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi gün maaşlarını alacak?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli, maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağını merak ediyordu. Corona virüsü sebebiyle her zaman olduğundan daha fazla zorluk çeken emekliler, bayram öncesi maaşların hangi gün yatacağını internette araştırıyor. Peki, SSK emekliler maaşı yattı mı? Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? İşte Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberi…

13:53 -
Haberler Ekonomi
Emekli maaşlar hangi gün yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi gün maaşlarını alacak?

Emekli maaşları, bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. 24 Mayıs Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi yaklaşık 8 milyon emekli maaşlarının hangi gün yatacağını merak ediyor. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta emekli maaşlarını aldı. Peki SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK'lılar 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta Emekli Aylığı Alacak

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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