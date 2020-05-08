Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Emekli maaşı için merak edilen tarih…

Emekli maaşlarının yatırılacağı tarih tam olarak belli olmasa da üzerinde tahminlerde bulunabiliyor. Peki bu sene emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir resmi tatil günü daha olmuş oluyor. SSK emeklilerinin aylıkları ayın 17'si ila 26'sı arasında ödeniyor. Mayıs ayı takvimi çerçevesinde ayın 17'sinden itibaren ödenecek aylıkların tamamının bayram öncesine çekilmesi mümkün görünüyor.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar.