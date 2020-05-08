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Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları bayram öncesinde ödenecek mi?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, Türkiye’deki milyonlarca emeklinin aklında maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağı sorusu var. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı? İşte detaylar…

16:37 -
Haberler Ekonomi
Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli aylıkları bayram öncesinde ödenecek mi?

Türkiye'de devletten aldığı emekli maaşı ile geçinen milyonlarca insanın merak ettiği ‘Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı?' sorusu cevabını buldu. Corona virüsü sebebiyle her bayram ödenen emekli ikramiyeleri erken ödenirken, emekli maaşlarının da bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Detaylar haberimizde…

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, 24 Mayıs'ta olacak Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşlarının ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk; “4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırılacak.” açıklaması yaptı.

Foto: Shutterstock

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

4/A SSK emeklisi olanların tahsis numaralarına göre emekli maaşı alma günleri şu şekildedir;

– Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

– Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

– Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

– Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

– Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında emekli maaşlarını alırlar.

İşte Bağ-Kur emekli aylığı ödeme günleri;

– Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

– Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

– Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

– Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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